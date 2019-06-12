СМИ: в Катаре на объектах к ЧМ-2022 погибли 1400 строителей из Непала

По меньшей мере 1400 рабочих из Непала погибли при строительстве и подготовке футбольных стадионов в Катаре к чемпионату мира в 2022 году. Как сообщает Arab News, информацию уже подтвердило непальское правительство.

Стало известно, что строители живут в Катаре в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках. Как отметил представитель Министерства труда Нараян Рагми, точное количество жертв нужно подтвердить у властей.

«Многие непальские рабочие погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1400 человек», - сказал он.

Информация появилась в документальном фильме немецкой телекомпании WDR, которой рассказали родственники погибших, что никакой компенсации от Катара семьи не получили. Отмечается, что дело в отношении работодателей пока не удалось возбудить.

По информации правительства Непала, из-за несчастных случаев и плохих условий работы и жизни ежегодно в Катаре погибают около 110 непальцев. По словам репортеров, строители умирают в результате небрежного обеспечения безопасности. У них плохие условия жизни и маленькая зарплаты, они работают на жаре и без надлежащих документов.