«Там произошла страшная трагедия»: создатель «Чернобыля» осудил селфи в Зоне отчуждения

Создатель сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин заявил, что был бы рад, если устремившиеся в Зону отчуждения на Украине туристы перестали фотографироваться на месте, где произошла катастрофе.

«Это замечательно, что #ChernobylHBO возобновил волну туризма в Зону отчуждения. Но да, я видел фотографии везде. Если вы посещаете ее, пожалуйста, помните, что страшная трагедия произошла там. Относитесь с уважением ко всем, кто страдал и принес жертву», - написал он в Twitter.

Основанный на реальных событиях сериал пробудил интерес к трагедии, когда на Украине произошел взрыв на Чернобыльской АЭС и радиационные частицы попали в атмосферу, разнеслись по СССР и Западной Европе.

По данным CNN, количество туристов после выхода сериала увеличилось невероятно.

Ранее сообщалось, что чернобыльские туристы заполонили Instagram фотографиями с места катастрофы 1986 года. Украина активно предлагает экскурсии и туры в Зону отчуждения с 2011 года, заманивая «постапокалиптическим миром» и «потрясающими эмоциями».

По данным Reuters, только в прошлом году в Припяти побывало 70 тысяч иностранцев. В этом году, надо полагать, будет на 50% больше, ведь сериал привлек к этому радиоактивному месту огромное внимание.