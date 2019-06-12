В США самолет рухнул на шоссе

Пожарные и правоохранительные органы США работают на месте авиакатастрофы в Финиксе (штат Аризона). Там потерпел крушение небольшой пассажирский самолет, упав прямо на шоссе в районе перекрестка 31-й Авеню с Deer Valley.

© Phoenix Fire Department Facebook

Как сообщает АР, после падения самолет сразу же загорелся. На его борту находился лишь 50-летний пилот. Мужчине удалось выжить, однако он получил ожоги второй и третьей степени. Состояние пилота оценивается, как критическое. В настоящее время он госпитализирован.

© Phoenix Fire Department Facebook

Власти штата начали расследование причин инцидента.