В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Во время путешествия по стране россияне смогут общаться, не переплачивая за мобильную связь.
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press
Начиная с первого июня, в России отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Так, с этого дня все российские мобильные операторы обязуются перейти на новые стандарты.
Согласно официальному документу, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вне зависимости от региона входящие звонки внутри страны будут бесплатными.
А одинаковые условия оказания услуг в рамках выбранного пакета абоненту предоставляются, в каком бы городе он ни находился.