МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь

МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. В частности, проектом предусматривается дополнение перечня признаков состояния опьянения показаниями приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя, а также наркотических или психотропных веществ.

«В случае обнаружения их наличия данные обстоятельства будут являться основанием для процедуры освидетельствования сотрудником полиции на состояние опьянения с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе, или его направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», - говорится на сайте ведомства.

Данная мера подразумевает то, что субъективный подход в оценке состояния водителей, будет сведен к минимуму. Это, в свою очередь, будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций. А также позволит исключить необоснованные процедуры освидетельствования.

Кроме того в МВД отмечают, что благодаря нововведению появится возможность проверить на алкоголь гораздо большее число водителей. Поскольку это можно будет сделать не только при проведении профилактических мероприятий, но и в ходе повседневного контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований безопасности.

Принять участие в процедуре общественного обсуждения проекта можно на сайте regulation.gov.ru.