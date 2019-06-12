Иномарки волнуются: на парковке в Екатеринбурге сработала сигнализация у всех авто
На Екатеринбург обрушилась гроза с молниями, после которой жители города опубликовали десятки эффектных и забавных фото и видео.
© Видео: E1.RU - резервный канал, Youtube © Фото: E1.RU - резервный канал, Youtube
В Екатеринбурге в ночь на 12 июня прошел сильнейший ливень с грозой, в результате которого в аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов.
Издание «E1.Ru» опубликовало несколько фото и видео, снятые очевидцами в городе. Они успели запечатлеть молнии и раскаты грома.
Один из жителей уральской столицы снял на видео «разволновавшиеся» на одной из парковок автомобили, в которых сработала сигнализация, по всей видимости, из-за грома.
«В микрорайоне Светлый во время грозы сработала сигнализация практически у всех машин на парковке», - пишет издание.
Обрушившийся на Екатеринбург ливень не стал сюрпризом, поскольку синоптики предупреждали, что в начале недели возможны дожди.