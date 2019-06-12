Иномарки волнуются: на парковке в Екатеринбурге сработала сигнализация у всех авто

В Екатеринбурге в ночь на 12 июня прошел сильнейший ливень с грозой, в результате которого в аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов.

Издание «E1.Ru» опубликовало несколько фото и видео, снятые очевидцами в городе. Они успели запечатлеть молнии и раскаты грома.

Один из жителей уральской столицы снял на видео «разволновавшиеся» на одной из парковок автомобили, в которых сработала сигнализация, по всей видимости, из-за грома.

«В микрорайоне Светлый во время грозы сработала сигнализация практически у всех машин на парковке», - пишет издание.

Обрушившийся на Екатеринбург ливень не стал сюрпризом, поскольку синоптики предупреждали, что в начале недели возможны дожди.