Тысячи роскошных суперкаров гниют на свалке в Эмиратах: видео

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена «свалка» дорогих автомобилей в Шардже, недалеко от Дубаи. В нем не было бы ничего необычного, если бы не количество машин: их там сотни, если не тысячи. Покрытые густым слоем пыли, аккуратными рядами на стоянке находятся люксовые Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini и Range Rover.

Жара и грязь не придают виду машин былого лоска. Владельцами дорогих авто являются экспатрианты, которые вынуждены были бежать из ОАЭ несколько лет назад, так как не расплатились с кредитами, пишет Daily Mail. Жесткие штрафы за неоплаченные долги по законам шариата привели к тому, что некоторые из них бросили свои спортивные автомобили прямо в аэропорту.

«Суперкары, роскошные автомобили, винтажные автомобили, классические автомобили, вы можете найти их все здесь», - написал 25-летний блогер Мохсин Латиф, снявший видео.

По словам очевидца, люди из разных стран теперь приезжают на свалку в поисках автозапчастей для дорогих автомобилей, которые они могут купить за полцены.