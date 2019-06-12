«Перелом таза в трех местах»: модель из России по пути в Гранд-Каньон попала в ДТП

Начинающая модель из России Даша Монтана по пути в Гранд-Каньон попала в ДТП на арендованной машине, получив перелом таза в трех местах и огромный счет за лечение в американской больнице.

Как пишет «360», девушка путешествовала с подругой, вместе они взяли напрокат автомобиль и во время поездки поменялись местами. Когда ее подруга села за руль, она не справилась с управлением и они попали в аварию. Удар пришелся на сторону Даши. В результате чего американские спасатели задействовали вертолет для ее спасения.

«Было нереально больно. Я не могла дышать, сходить в туалет. Это не передать словами, насколько это было больно. Я ревела, я рыдала», - рассказала модель.

Врачи постоянно дают ей морфин, поскольку ноги и таз девушки сильно повреждены, ей очень больно. По ее словам, она сама может регулировать эти дозы.

© dasha_montana, Instagram

«Обещают, что через 1-2 месяца я смогу начать заново учиться ходить.. Сейчас решаем вопрос с покрытием финансовых чеков за вертолет, реанимацию, предстоящую операцию и реабилитацию», - написала девушка в Instagram.

Даша попросила о помощи с оплатой космической суммы за ее лечение, она поделилась реквизитами банка, чтобы все желающие знали, как ей направить средства. Она поблагодарила друзей, которые ищут средства через фонды и знакомых. За вертолет и реанимацию ей придется отдать 20 тысяч долларов. Кроме того, рассказала пострадавшая, каждый день в больнице обходится в 800 долларов.

© dasha_montana, Instagram

Вспоминая о случившемся, девушка рассказала, что все произошло очень быстро, причем, это был день ее рождения. Они с подругой направились в Гранд-Каньон.

«Инна захотела повести машину. Обе были трезвые. Помню лишь только то, что до поворота мы ехали минут 10 и след моментом очнулась в реанимации. Оказалось на том самом повороте в мою дверь врезалась помеха справа, минивэн ехал на своей скорости. Меня прижало и вырезали дверь, чтобы вытащить, а после увезли на вертолете в больницу», - написала Даша.

© dasha_montana, Instagram

В настоящее время вернуться домой модель не может, поскольку ее сложно перевозить, и обойдется в еще 20 тысяч долларов. Даше придется лечиться в Штатах, после чего выплачивать кредиты. Подруга, по вине которой произошла авария, кстати, бросила Дашу в больнице и перестала ей помогать.