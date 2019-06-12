В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно

Жители Москвы и гости столицы смогут бесплатно парковать машины в городе в праздник Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня. Таким образом горожанам будет проще добираться до праздничных площадок, отмечается на сайте мэра Москвы.

«Парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника», - объяснил заместитель мэра Максим Ликсутов.

При этом платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и по обычным тарифам.

В День России в Москве будут организованы 40 различных площадок, где пройдут праздничные мероприятия. Одно из крупнейших - исторический фестиваль «Времена и эпохи», который охватит Тверской, Гоголевский, Рождественский и Чистопрудный бульвары. Также 12 июня в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты.