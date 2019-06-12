На международном салоне «Комплексная безопасность-2019» побывали юнкоры

Международный салон «Комплексная безопасность-2019» проходит на ВДНХ. В мероприятии принимают участие эксперты, разработчики и производители средств обеспечения безопасности. Открыли салон заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и глава МЧС России Евгений Зиничев.

Салон привлек внимание не только профессионалов, но и совсем юных россиян. В первый день его новинки оценили участники движения «Юнармия», в том числе поработавшие во время выставки в качестве юных корреспондентов.

Международный салон «Комплексная безопасность» - это крупнейший российский выставочный проект федерального уровня, ориентированный на демонстрацию результатов и достижений в области обеспечения безопасности страны, ее населения и территории.

За предоставленные возможности юнармейцы благодарят спонсора ПАО «Сбербанк».