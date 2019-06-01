Опубликовано видео допроса женщины, оставившей детей в хостеле в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета и МВД России задержали женщину, которая оставила двоих годовалых детей в хостеле подмосковного города Котельники. Женщина 1989 года рождения подозревается в совершении преступлений по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оставление в опасности».

На кадрах видно, что женщина не признает свою вину, утверждая, что она договорилась с некой женщиной как «с няней» и передала детей не возле хостела, а около метро. При этом, по словам горе-матери, это может подтвердить свидетель.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет избрана мера пресечения в отношении задержанной.