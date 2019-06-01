Более десяти человек погибли при стрельбе в Вирджинии
Согласно данным правоохранительных органов, устроивший стрельбу мертв.
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Сотрудник муниципального центра открыл стрельбы по сослуживцам в Вирджинии. В результате трагедии 11 человек скончались.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Нападавшего удалось ликвидировать.
Как рассказал офицер военной полиции Тоня Пирс во время брифинга, трансляцию которого вел ABC, шесть человек получили ранения. Среди них – один полицейский. Все они были госпитализированы. Степень тяжести травм пострадавших неизвестна.
Причина произошедшего не установлена. Все обстоятельства выясняются.