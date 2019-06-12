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Радиоактивный туризм для фото в Instagram: Чернобыльскую зону заполонили посетители

Наталья Вальханская
03:40 12.06.2019
Иностранные туристы массово закупают туры в Зону отчуждения после выхода нашумевшего мини-сериала «Чернобыль».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: elinasuperelina, Instagram

Чернобыльская зона отчуждения все больше привлекает любителей острых ощущений со всего мира. И если раньше это были единичные посетители, то после выхода сериала «Чернобыль» производства телеканала HBO, Припять уже и вовсе не выглядит безлюдной.

В город и даже к реакторам атомной электростанции возят целые экскурсии. По хэштегам #ExclusionZone, #Pripyat и #ChernobylZone в социальных сетях можно найти десятки тысяч фотографий посетителей Зоны.

© laurenskaya, Instagram

Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году. Люди со всего мира стали приезжать на территорию, которая была эвакуирована в апреле 1986 года после катастрофы на АЭС, и где по-прежнему небезопасно жить. После трагических событий жителей Припяти были вынуждены в спешке покидать свои дома, и теперь на фоне замершего навсегда города с пустынными зданиями делают селфи толпы любопытных.

© danerysdelacia, Instagram

Больше всего фотографий - из парка аттракционов с колесом обозрения и автодромом, машинки на котором уже поросли травой. Есть снимки из больницы, гостиницы, детского сада и множество панорамных видов с крыш домов. 

© lukedavidson.20, Instagram

Reuters сообщает, что в 2018 году здесь побывало около 70 000 иностранцев. В мае 2019 число туристов увеличилось на 30%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом отмечается, что количество бронирований на июнь, июль и август выросло примерно на 40% с момента выхода сериала HBO о Чернобыле.

© grampsbuyshouses, Instagram

Однако, например, журналисты Esquire, описывая ситуацию с увеличением потока туристов, сокрушаются, что «в то время как сериал HBO верно воссоздает ужасы катастрофы, фотографии, загруженные посетителями Зоны, больше похожи на голливудскую съемочную площадку или селфи из Диснейленда, чем на место стихийного бедствия».

© leanda78, Instagram

Реклама компаний, предлагающих путевки в Зону отчуждения, изобилует кричащими слогами, читая которые возникает ощущение, что реальную историю трагедии 1986 года эти люди даже не знают. В описании, например, используется призыв побывать в «постапокалиптическом мире», будто это картинка какого-то невообразимого ужаса будущего, а не прошлая реальность. Другая компания обещает туристам «сотни фантастических картинок для Instagram» и «потрясающие эмоции».

© sus_yin, Instagram

По данным The Sun, иностранцы отдают за экскурсии от 250 долларов (около 16 тысяч рублей). Организаторы туров уверяют, что уровень радиации в зоне посещений не опасен для человека, однако по словам самих экскурсантов, которым выдают специальные дозиметры, в некоторых местах он сильно превышает официальный показатель в 0,5 рентгена, который считается нормальным.

© polarbearjuliet, Instagram

«Среди желающих в основном иностранцы. Больше всего американцев. На втором месте - граждане Великобритании, за ними - вся остальная Европа», - поделился с газетой «Metro» экскурсовод по Чернобыльской зоне Антон Юхименко.

© lukedavidson.20, Instagram

Сценарист «Чернобыля», к слову, тоже ездил в Припять. По его словам, несмотря на то, что он человек не религиозный, для него было большим потрясением оказаться в покинутом несколько десятилетий назад городе.

«Ходить туда, где они ходили, было так странно. Находясь под тем же куском неба, ты начинаешь чувствовать себя немного ближе, в некотором смысле, к тому, кем они были», - сказал он.

© leo__loewenherz__, Instagram

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока ЧАЭС носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали порядка 600 тысяч человек.

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