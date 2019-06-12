Под Саратовом обнаружили мешки с копиями паспортов и банковских документов

Следователи проводят проверку информации об обнаружении коробок и мешков с копиями паспортов и банковских договоров в заброшенном здании в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Местные жители обнаружили эти документы с их данными и домашними адресами в заброшенном здании, расположенном по улице 20 Лет ВЛКСМ.

«Выявлено сообщение о разбросанных в помещении одного из здания города Балаково копий паспортов граждан России и договоров, заключенных с банком. По данному факту организована доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а по результатам проверки они примут процессуальное решение. Следователи выяснят, каким образом документы со сведениями о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну, оказались в открытом доступе.