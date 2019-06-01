Прокуратура проверит колонию под Орлом после видео с банкетом для заключенных
Прокуратура Орловской области проверяет опубликованную в СМИ видеозапись, на которой запечатлено, как осужденным устроили фуршет, приуроченный к Пасхе.
© Видео: Master Shok, Youtube © Фото: Орловские новости, YouTube
Прокуратура Орловской области начала проверку в исправительной колонии после публикации в Сети видео, на котором видно, что заключенным устроили пышный банкет по случаю Пасхи.
Как уточняют «Орловские новости», речь идет о колонии №2, которая находится в Ливне. Заключенным накрыли сразу несколько столов, которые изобилуют едой и напитками.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
После ее проведения прокуратура примет меры реагирования.