Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 85 человек

Число пострадавших после взрыва на территории завода «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 85 человек. Из них 39 сотрудников завода и 46 мирных жителей, сообщает министерство здравоохранения РФ.

По данным на 22.15 по московскому времени в больнице находятся 16 человек, один из которых в тяжелом состоянии, а 15 пострадавших – средней степени тяжести. Остальные получили амбулаторную помощь.

В данный момент на заводе удалось ликвидировать пожар, в тушении которого участвовало более 400 пожарных и 50 единиц техники.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил промышленной безопасности» из-за взрыва в цехе по производству тротила в «Кристалле». Режим ЧС объявлен в трех ближайших поселках.

По приказу председателя СКР Александра Бастрыкина в Дзержинск направили следователей центрального аппарата ведомства.

Ранее выяснилось, что за день до взрыва был отстранен от должности директор «Кристалла» за систематические нарушения промышленной безопасности.