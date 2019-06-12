Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».

«Я искренне был уверен, что была виновата рассеяность папы, что он взял и хлебнул, кроме него, никто не виноват. Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами с этим самым средством в этой упаковке. К ним ежегодно приходит 200 человек с такими ожогами», - рассказал Бари Алибасов-младший.

По его словам, семье продюсера необходимо выразить гражданскую позицию, а задачи получить компенсацию с «Крота» нет. Он добавил, что близкие Алибасова хотят добиться справедливости.

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин отметил, что упаковка химического средства для очистки труб была признала не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов случайно глотнул химикатов из ярко-оранжевой упаковки «Крот», после чего был госпитализирован с ожогами дыхательных путей. Седьмой день он находится в НИИ им. Склифосовского. Свой 72-й день рождения продюсер встретил в реанимации, после чего его ввели в медикаментозную кому.