Эксперты оценили экономический убыток Донбасса из-за войны

Эксперты Немецкого института экономических исследований рассчитали убыток Донбасса в период вооруженного конфликта на востоке Украины.

Так, авторы отчета, опубликованного на портале института, Марика Валенте и Юлия Блущ предположили, какой бы была экономика Украины, если бы не было войны в Донбассе. Далее экономисты сравнили текущее положение и предположительную модель развития.

Оказалось, что за 2013-2016 годы валовый региональный продукт на душу населения Донецкой области уменьшился на 43%, а в Луганской области – на 52%. В переводе на деньги это снижение составляет 4,6 и 3,3 тысячи долларов соответственно.

Эксперты отметили, что до начала войны Донбасс играл важную роль в экономике Украины. Раньше на долю региона приходилось 25% экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.