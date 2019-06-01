Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео

Момент наезда автомобиля на толпу пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге зафиксировали видеокамеры. Напомним, в УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу «Звезде» сообщили, что за рулем совершившего наезд Renault Logan находился водитель 1996 года рождения.

Мужчина завершал маневр на желтый сигнал светофора на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева. Пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, водитель в результате сбил толпу пешеходов. Пострадали три человека: велосипедист (мужчина) и два пешехода (мужчина и мальчик 8 лет).

По факту происшествия проводится проверка.