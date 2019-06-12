В жилом доме в Петербурге образовалась огромная трещина
Жильцы дома 4 по улице Выборгская срочно эвакуированы, на место прибыли спасательные службы.
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В Санкт-Петербурге произошло ЧП в жилом доме по улице Выборгская, 4.
В строении образовалась трещина размером в 30 квадратных метров. По словам жильцов дома, он начал рушиться из-за строящегося неподалеку элитного жилого комплекса: работы идут совсем рядом со зданием.
Как сообщает издание 78.ru, в настоящее время жильцы дома эвакуированы. Люди стоят на улице, ожидая вердикта спасательных служб, которые прибыли на место.