В жилом доме в Петербурге образовалась огромная трещина

В Санкт-Петербурге произошло ЧП в жилом доме по улице Выборгская, 4.

© spb_today Вконтакте

В строении образовалась трещина размером в 30 квадратных метров. По словам жильцов дома, он начал рушиться из-за строящегося неподалеку элитного жилого комплекса: работы идут совсем рядом со зданием.

© spb_today Вконтакте

Как сообщает издание 78.ru, в настоящее время жильцы дома эвакуированы. Люди стоят на улице, ожидая вердикта спасательных служб, которые прибыли на место.