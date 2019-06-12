Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе

Украинские силовики выпустили сотни мин калибров 120 и 82 мм по территории Донецкой народной республики, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за сутки по территории нашей Республики противник выпустил 103 мины, из которых 42 – калибром 120 мм», - отметил он.

Басурин уточнил, что армия Украины вела огонь на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Украинские солдаты применяли БМП, и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего за сутки они около 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 370 боеприпасов.

В результате прямого попадания снаряда со стороны ВСУ загорелся дом, по предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Басурина, на горловском направлении украинские боевики 53-й бригады под командованием Андрея Полякова обстреливали из минометов, БМП и стрелкового оружия поселок Доломитное, шахты им. Изотова и Зайцево. По приказам командиров 93-1 отдельной механизированной бригады Дмитрия Брыжинского и 36-й бригады морской пехоты Андрея Гнатова велся огонь на донецком и мариупольском направлениям – по Саханке, Ясиноватой, Васильевке и Спартаку.

Как подытожил представитель ДНР, все факты обстрелов населенных пунктов были задокументированы и переданы представителям международных организаций.

Также Басурин подчеркнул, что заявления Киева о захвате украинскими войсками территорий к западу от Донецка не соответствуют действительности. Он пояснил, что украинские боевики усилили обстрелы, но вовсе не продвинулись к Донецку.