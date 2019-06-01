В церемонии развода караулов в Кремле впервые приняли участие школьницы
В день защиты детей в традиционном разводе караулов впервые приняли участие 12 девочек.
© Видео: ТРК "Звезда"
В президентском полку 1 июня появились новобранцы. В день защиты детей в традиционном разводе караулов впервые приняли участие 12 школьниц.
Воспитанницы «Кремлевской школы верховой езды» выехали на Соборную площадь верхом на пони. Наездницы в парадной форме образца 1812-го года несмотря на юный возраст показали те же виды конного построения, что и взрослые наездники.
Выступление длиною в семь минут девочки готовили целый год.