В церемонии развода караулов в Кремле впервые приняли участие школьницы

В президентском полку 1 июня появились новобранцы. В день защиты детей в традиционном разводе караулов впервые приняли участие 12 школьниц.

Воспитанницы «Кремлевской школы верховой езды» выехали на Соборную площадь верхом на пони. Наездницы в парадной форме образца 1812-го года несмотря на юный возраст показали те же виды конного построения, что и взрослые наездники.

Выступление длиною в семь минут девочки готовили целый год.