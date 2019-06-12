В Москве развернули самый большой триколор в честь Дня России

По случаю празднования Дня России в Москве прошло множество торжественных мероприятий. Одна из самых зрелищных акций состоялась на Поклонной горе. Там воспитанники движения «Юнармия», а также курсанты Военного университета и добровольцы из музея Победы развернули самый большой российский триколор.

Под звуки национального гимна было торжественно развернуто полотнище в 2100 квадратных метров. Акцию также поддержали байкеры из клуба «Ночные волки», которые в праздничный день устроили мотопробег с флагами всех регионов России.

Напомним, завершились праздничные мероприятия по случаю Дня России сегодня на Красной площади. Там после масштабного концерта прогремел красочный салют. Яркий фейерверк окрасил небо под аккомпанемент фортепианного трио BEL SUONO.