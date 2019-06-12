Названа самая опасная страна мира

Самой опасной страной мира стал Афганистан, рейтинг составили согласно Глобальному индексу миролюбивости. Об этом сообщают РИА Новости.

Россия заняла 154 место из 163 стран. Сообщается, что в стране улучшились показатели по девяти критериям. В документе отмечается, что больше всего уровень доверия к руководству России вырос в Монголии.

Статус самой безопасной страны мира сохранила за собой Исландия.