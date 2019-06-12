Названа самая опасная страна мира
Страны оценивались уровню насилия внутри государства и уровню агрессивности их внешней политики.
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Самой опасной страной мира стал Афганистан, рейтинг составили согласно Глобальному индексу миролюбивости. Об этом сообщают РИА Новости.
Россия заняла 154 место из 163 стран. Сообщается, что в стране улучшились показатели по девяти критериям. В документе отмечается, что больше всего уровень доверия к руководству России вырос в Монголии.
Статус самой безопасной страны мира сохранила за собой Исландия.