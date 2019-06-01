Российские хакеры попытались повлиять на результаты ЕГЭ

Два дня подряд интернет-ресурсы Рособрнадзора подвергались атаке хакеров. В пресс-службе ведомства отметили, что DDoS-атаки на их ресурсы были зафиксированы 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей России сдавали Единый государственный экзамен.

Благодаря своевременно предпринятым защитным мерам злоумышленники все же не смогли ни сорвать процесс, ни повлиять на результаты ЕГЭ.

«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

При этом ведомство все равно обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Там с инцидентом пообещали разобраться.