«Эмоции не сдержал»: Лунев объяснил дебош в аэропорту Внуково

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Лунев в беседе с «360» прокомментировал скандал со своим участием в столичном аэропорту Внуково.

Футболист признался, что его захлестнули эмоции, он вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании, поскольку боялся опоздать на самолет, а регистрация на рейс закрывалась.

«Эмоции не сдержал. И это неправильно. А то, что компания себя так повела, они все делали по закону», - объяснил Лунев.

Он рассказал, что немного выпил, однако подчеркнул, что вел себя адекватно. По словам Лунева, конфликт произошел после шутки, отпущенной им в адрес сотрудника авиакомпании из-за того, что тот долго оформлял документы.

Ранее сообщалось, что Лунев устроил дебош в московской воздушной гавани при общении с представителями авиакомпании «Россия» у стойки регистрации. Футболиста отстранили от рейса, так как он грубо общался с сотрудниками аэропорта и назначили штраф за брань в общественном месте. После этого игрок смог вылететь в Санкт-Петербург.