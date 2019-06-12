В Сирии достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации

По инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с 00 часов 00 минут 12​ июня 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Правительственные силы САР, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали.

Стоит отметить, что всего за день до этого, в течение 11 июня, продолжались нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Боевики совершили двенадцать обстрелов, которым подверглись населенные пункты Мамухия, Кинсибба, Айн-Эн-Наур, Джубб-Эз-Зарур, Акч-Баэр, Эль-Арейми, Мамухия, Нахшебба и Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, Марзаф провинции Хама, Сабикия провинции Алеппо, а также северная окраина города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.