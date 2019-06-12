Учительница в Екатеринбурге заставила детей писать на доске грубое слово

Преподавательницы первого класса лицея им. Дягилева в Екатеринбурге заставила детей писать на доске неприличное слово (обозначающее ягодицы), чтобы выяснить, кто написал это слово в тетради одного из учеников.

Как рассказал РИА Новости представитель департамента образования города, учительнице был объявлен выговор за случившееся. Классный руководитель заставила детей всего класса писать грубое слово. В итоге ей удалось установить виновника.

«С учителем уже проведена работа, договорились, что этически такое вообще невозможно и недопустимо в образовательном учреждении. Перед родителями она принесла свои извинения», - отметил представитель департамента.

По данным издания «Е1», родители первоклашек были шокированы, поскольку, по их словам, многие из детей, возможно, даже не слышали никогда такого слова. Родители написали жалобы и на учительницу, и на школьного психолога, которая «включилась в ситуацию с дознанием».