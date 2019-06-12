Красочный фейерверк прогремел в Москве в честь Дня России
В День России столичное небо озарилось всеми цветами радуги. На Красной площади прозвучал праздничный концерт.
Сегодня, 12 июня отмечается День России. Тысячи москвичей встретили этот праздник на Красной площади.
В честь торжества на главной площади страны прошел концерт. На открытой сцене выступили звезды российской эстрады.
Поздравили россиян с национальным праздником Сергей Лазарев, Дима Билан, Александр Розенбаум, Юрий Антонов, «Чайф», «Звери», Feduk.
Завершилось выступление красочным салютом. Яркие фейерверк окрасил небо под аккомпанемент фортепианного трио BEL SUONO.