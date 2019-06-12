После избиения музыканта группы Trubetskoy возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Белоруссии расследует избиение гитариста известной белорусской группы Trubetskoy Руслана Владыко. ЧП произошло в Минске 6 июня, по факту случившегося завели уголовное дело.

«Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме», - сообщается на официальной странице группы в Facebook.

© Trubetskoy Facebook

Директор проекта Марат Грингауз рассказал «Звезде», что состояние пациента тяжелое и помочь ему пока ничем нельзя, минские врачи уже сделали все необходимое. Однако, коллеги Руслана Владыко по группе готовы прийти на помощь в любой момент.

Руслан Владыко выступал в группе «Ляпис Трубецкой» с момента ее основания, а после распада стал участником коллектива Trubetskoy.