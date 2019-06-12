На Урале дети случайно устроили пожар у Вечного огня и убежали: видео

В городе Серов Свердловской области два маленьких мальчика случайно устроили пожар у Вечного огня. Произошедшее зафиксировал объектив уличной камеры.

На кадрах видно, что дети шести и семи лет играют возле мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне. Младшеклассники вытащили ветку из венка и подожгли ее от огня, но испугались и отбросили обратно, в сторону мемориала. В результате венки воспламенились.

Школьники попытались потушить пламя ногами, но огонь лишь разгорался. Дети испугались и убежали, начался пожар.

Нарушителей нашли. В отношении их родителей будут заведены административные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.