На Урале дети случайно устроили пожар у Вечного огня и убежали: видео
В отношении их родителей будут заведены административные дела.
© Видео: Игорь Телемастер, YouTube © Фото: Игорь Телемастер, YouTube
В городе Серов Свердловской области два маленьких мальчика случайно устроили пожар у Вечного огня. Произошедшее зафиксировал объектив уличной камеры.
На кадрах видно, что дети шести и семи лет играют возле мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне. Младшеклассники вытащили ветку из венка и подожгли ее от огня, но испугались и отбросили обратно, в сторону мемориала. В результате венки воспламенились.
Школьники попытались потушить пламя ногами, но огонь лишь разгорался. Дети испугались и убежали, начался пожар.
Нарушителей нашли. В отношении их родителей будут заведены административные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.