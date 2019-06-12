Путин поздравил с Днем России членов Совбеза РФ
Глава государства говорил с членами Совета Безопасности Российской Федерации о подготовке к предстоящему Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
12 июня Владимир Путин поздравил постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации с Днем России. Президент поговорил с членами Совбеза о подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Кроме того, обсудили вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.