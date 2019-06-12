Путин поздравил с Днем России членов Совбеза РФ

12 июня Владимир Путин поздравил постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации с Днем России. Президент поговорил с членами Совбеза о подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Кроме того, обсудили вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.