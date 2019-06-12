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Военнослужащие ВСУ вошли в «серую зону» в Донбассе

Андрей Аркадьев
20:58 12.06.2019
При этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике опровергли заявления украинской стороны.
Военнослужащие ВСУ вошли в «серую зону» в Донбассе
© Фото: Генеральный штаб ЗСУ, Архив

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепились в населенном пункте Марьинка. Украинские военные утверждают, что находятся на дистанции от 100 до 250 до границы Донецка.

Речь идет о разведчиках 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщил пресс-офицер Назар Ильницкий. Он заявил, что бойцы ВСУ вторглись в «серую зону», чтобы улучшить положение войск.

«Спланировали, разработали все до деталей и выполнили», - подчеркнул он.

Ильницкий уверен, что проведенная операция нужна, чтобы обеспечить безопасность людей и лучше контролировать действия противника.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявления украинской стороны опровергли. Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН назвал эти сообщения «фейком» и подчеркнул, что никаких изменений линии соприкосновения не произошло. Он добавил, что ополченцы стоят на своих позициях и никуда не сдвигались.

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