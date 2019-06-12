«Я передаю ведение передачи» - Дроздов об уходе из «В мире животных»

Ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов рассказал «Звезде», что продолжит сотрудничать с программой, несмотря на то, что давно не ведет ее.

Ранее в СМИ появились слухи об уходе зоолога из «В мире животных». Дроздов эту информацию опроверг. Зоолог пояснил, что еще в апреле прошлого года передача отмечала 50-летие, и на торжественную церемонию он пригласил своего преемника Алексея Лапина, который уже около десяти лет является участником проекта.

«Я сказал, что я передаю ведение передачи, я никуда не ухожу с передачи, я как и был научным консультантом, так и остаюсь», - добавил ученый.

Дроздов подчеркнул, что Лапин уже год ведет программу, которую показывают на канале «Карусель». Он также напомнил, что «В мире животных» является старейшей передачей, а в 2018 году она получила от Русского географического общества почетную награду - Золотую медаль имени Ю.А. Сенкевича.