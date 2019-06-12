Популярные блогеры отпраздновали День России с подписчиками в Москве
Гости грандиозного праздника могли поучаствовать в разных мастер-классах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве в парке «Сокольники» популярные блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Фестиваль приурочен празднованию Дня России. Хэдлайнерами мероприятия стали Рита Дакота, Давид Манукян, Карина Лазарьянц и другие известные блогеры. На фестивале также выступили известные диджеи и музыкальные коллективы.
Гости грандиозного праздника могли поучаствовать в разных мастер-классах. Например, зрителям предлагалось освоить диджейский пульт, научиться рисовать граффити, а также научиться видео для блогов.
Ранее «Звезда» рассказала, как проходит фестиваль «Блогеры России» в Петербурге.