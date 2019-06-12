К Алибасову возвращается память
Продюсер Бари Алибасов начал узнавать родственников, шоумен вспомнил сына.
© Фото: пресс-служба Бари Алибасова
К Бари Алибасову стала возвращаться память. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сына шоумена. Ранее, после выхода из комы, он не смог узнать свою жену Лидию Федосееву-Шукшину.
«Самочувствие у папы сегодня лучше. Он меня сегодня, как минимум, узнал», - поделился Алибасов-младший с телеканалом «360».
Сын продюсера также отметил, что тот чувствует себя лучше.
Бари Алибасов находится в реанимации Склифа, его доставили туда 4 июня после того, как шоумен получил отравление, выпив средство для очистки труб.