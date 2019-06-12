Под Самарой горит лес: кадры масштабного пожара
На борьбу с огнем вышли 155 человек и 44 единицы техники.
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Возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области загорелся лес. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по региону.
«Лесной пожар на площади пять гектаров. Пожар низовой. В результате погибших, пострадавших нет», - сказали в ведомстве.
В настоящее время борьбу с огнем ведут 155 человек и 44 единицы техники, в том числе пожарный поезд.