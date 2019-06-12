СМИ: украинские военные подошли вплотную к Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на расстоянии от ста до двухсот метров от Донецка. Украинские войска закрепились в поселке Марьинка, передает "Армия FM".

Продвижение к населенному пункту осуществили военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, отметили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что в Марьинке уже практически не осталось «серой зоны», и после продвижения бойцы ВСУ укрепили свои позиции.

На прошлой неделе пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель допустила, что украинские военные непреднамеренно, но убивают мирных жителей Донбасса.

Второй президент Украины, а сейчас представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил ввести режим тишины на юго-востоке страны, при котором бойцы ВСУ должны «не стрелять в ответ» на выстрел противника.