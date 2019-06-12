Поток воды унес ребенка в Севастополе: видео спасения
Инцидент попал на видеорегистратор троллейбуса.
© Видео: Andrey, YouTube © Фото: Andrey, YouTube
В Севастополе мужчина и женщина спасли мальчика, которого на затопленной дороге унесло потоком воды. Инцидент снял видеорегистратор, установленный в троллейбусе.
На кадрах видно, как ребенка сбивает с ног волна, и он плывет под колеса машины. Водитель транспортного средства сдает назад, и на помощь ребенку приходят водитель троллейбуса и пассажирка маршрутки.
«Мы намерены обратиться с ходатайством о награждении спасителей», - рассказали изданию «Регион online» в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.