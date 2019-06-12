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СМИ: убитая сотрудница Общественной палаты Раменского района была ВИЧ-инфицирована

Александра Арсентьева
18:15 12.06.2019
Следователи также изучают переписки на телефоне убитой. Так, по данным канала «112», перед выходом из дома женщина переписывалась именно с Кулаковым.
СМИ: убитая сотрудница Общественной палаты Раменского района была ВИЧ-инфицирована
© Фото: opramenskoe, Instagram

Канал «112» опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы тела замглавы Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую предположительно убил экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. Как следует из публикации, женщина была ВИЧ-инфицирована, причем выяснилось это только после ее смерти, все прижизненные анализы женщины были чистыми.

Отмечается, что Исаенкова не была беременной, как об этом сообщали некоторые СМИ.

По данным канала, Андрею Кулакову уже сообщили о том, что его здоровье в опасности, он уже сдал анализы в СИЗО. Пока проба на ВИЧ-отрицательная, но инкубационный период заболевания длится три месяца, до этого времени вирус иммунодефицита не активен и лабораторно не определяется.

Следователи также изучают переписки на телефоне убитой. Так, стало известно, что перед выходом из дома она переписывалась именно с Кулаковым. Как сообщает «112», Исаенкова якобы угрожала Кулакову отказом в сексе и разрывом отношений, поясняя, что устала от интима в машине и на съемных квартирах. Мужчина обещал, что скоро они будут жить вместе.

При обыске в доме убитой были найдены фотографии жены Кулакова, истыканное иголками, а рядом самодельную куклу Вуду, сообщает канал.

Напомним, суд арестовал экс-главу Кулакова до 7 июля. По информации следователей, убийство мужчина совершил в ночь на 2 мая из личной неприязни к 39-летней Исаенковой.

Исследования при помощи детектора лжи указали на вину экс-главу Раменского района. Также на теле женщины были обнаружены биологические и потожировые следы подозреваемого чиновника. Сам Кулаков свою причастность к трагедии отрицает.

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