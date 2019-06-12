В Эльбрусском районе произошел камнепад

В Эльбрусском районе в ущелье Терскол случился камнепад, из-за произошедшего пострадал мужчина. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 12 июня.

На месте происшествия проводили поисково-спасательные работы, в процессе которых сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего, им оказался 42-летний житель Кабардино-Балкарской Республики.