В Эльбрусском районе произошел камнепад
В ущелье Терскол, на высоте 2500 метров, пострадал мужчина из-за камнепада.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Эльбрусском районе в ущелье Терскол случился камнепад, из-за произошедшего пострадал мужчина. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 12 июня.
На месте происшествия проводили поисково-спасательные работы, в процессе которых сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего, им оказался 42-летний житель Кабардино-Балкарской Республики.