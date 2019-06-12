В Петербурге проходит фестиваль «Блогеры России»

В День России популярные российские блогеры собрали своих подписчиков, чтобы пообщаться и вместе разукрасить мелками огромный российский флаг.

Для гостей фестиваля были организованы конкурсы, мастер-классы, фотозона, а также лекторий. Мероприятие приурочено к Международному дню блогера, который отмечается 14 июня.

Хедлайнерами фестиваля в Петербурге стали Гусейн Гасанов, Дмитрий Гордей и Николай Соболев, их суммарная онлайн-аудитория превышает 23 миллиона. За музыкальную часть отвечает DJ Илья Лавров, он выступит в торговом центре «Охта молл».

Мероприятия также пройдут в Москве и Ростове-на-Дону. Те, кто мечтает о карьере блогера, получат мастер-классы от профессиональных режиссеров, актеров, специалистов социальных медиа о том, как держаться в кадре и снимать интересные ролики.