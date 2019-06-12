Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
Работы в Большом Кремлевском сквере начались в мае.
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Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Отмечается, что работы в Большом Кремлевском сквере начались в мае.
Как рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, на территории сквера в ХVI-ХVII веках размещались здания органов центрального управления Русского государства - приказов.
«Мы прошли (вглубь - прим. ред.) пока чуть меньше полутора метров - это культурный слой XVIII-XIX веков, это уровень, где ожидать находки было бы странно. Тем не менее, находки есть», - сказал Макаров.
Найденные артефакты и процесс изысканий находок туристы смогут увидеть, начиная с 14 июня.