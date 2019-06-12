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«Чудо инков»: найдены доказательства существования налоговой системы у древней цивилизации

Александра Арсентьева
16:41 12.06.2019
Открытие сделала команда под руководством Алехандро Чу из перуанского Университета Сан-Маркос и Гари Уртона из Гарвардского университета.
«Чудо инков»: найдены доказательства существования налоговой системы у древней цивилизации
© Фото: G. Urton, Harvard University, sciencenews.org

Группа археологов из разных стран при обследовании древних зданий цивилизации инков нашла набор цветных узелков, впервые доказывающих, что этот народ собирал налоги на урожай. Об этом сообщает издание Science News.

Открытие сделала команда под руководством Алехандро Чу из перуанского Университета Сан-Маркос и Гари Уртона из Гарвардского университета. При обследовании трех комнат в сооружении инков в городе Инкаваси они нашли 29 кипов - разноцветных наборов узелков, которые были завязаны на нитях. Также кипы называют чудом инков. Считается, что узелки не только заменяли им письменность, но и были счетной системой.

© G. Urton, Harvard University, sciencenews.org

До сих пор было известно о почти 1000 кипов. Находки были обнаружены под слоем остатков пищевых продуктов. На удивление, узелки хорошо сохранились. Уртон и Чу привлекли экспертов, потратили на расшифровку много времени и пришли к выводу, что обнаруженные кипы, возможно, являются первым археологическим «письменным» доказательством того, что инки собирали налоги.

Как заявил археолог Джон Клинданиэль, который принимал участие в исследовании, цветные нити, возможно, представляют собой дебетовые и кредитные расчеты представителей инков, которые заведовали складами для хранения продуктов питания.

© G. Urton, Harvard University, sciencenews.org

По мнению ученого, темные нити обозначают вычитание, а светлые - сложение. Узлы, которые на них завязаны, могут представлять математические расчеты. «Бухгалтеры» из Инкаваси могли использовать данную систему для записи дебетовых сделок и кредитов, отслеживая, кто и как платит налоги на урожай.

«Эти кипы содержат все признаки первой известной системы налогообложения инков», - заявил Уртон.

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