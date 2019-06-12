Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Судане произошла новая попытка госпереворота

Андрей Аркадьев
16:42 12.06.2019
Были арестованы 68 офицеров, принимавших участие в путче, они находятся под следствием.
В Судане произошла новая попытка госпереворота
© Фото: Gioia Forster dpa, Globallookpress

В Судане произошла попытка военного переворота, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что отдельные военачальники хотели свергнуть переходный военный совет. Силовики подавили попытку переворота.

Были арестованы 68 офицеров, принимавших участие в путче, они находятся под следствием. Большинство заговорщиков - военнослужащие, являющиеся сторонниками старого режима. Подробности инцидента выясняются.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля на фоне массовых протестов, вызванных тяжелой экономической ситуацией в стране. Военные отстранили от власти правящего страной последние 30 лет президента Омара аль-Башира и взяли под свой контроль управление государством.

Глава государства был помещен под стражу, парламент распущен, а действие конституции приостановлено. Власть перешла в руки переходного военного совета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата12.06.2019, 12:27
В ВКС России допустили пилотирование истребителей девушками-летчицами
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата11.06.2019, 14:17
Огненный «Лотос»: артиллерия ВДВ увеличивает дальность
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:22 Спорт
СМИ: вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева задержали во Внуково
17:12 Спорт
Видео
Рой Джонс предложил Липницкой стать его спарринг-партнером
16:41 В стране и мире
«Чудо инков»: найдены доказательства существования налоговой системы у древней цивилизации
16:14 В стране и мире
Видео
Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
15:54 В стране и мире
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после зверского избиения
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван разрушающий почки витамин
Видео
Тысячи роскошных суперкаров гниют на свалке в Эмиратах: видео
«Он сошел с ума»: звезды «Уральских пельменей» об экс-участнике коллектива Нетиевском
Видео
Как отравился Алибасов: сын раскрыл новые подробности
Археологи обнаружили в гробнице майя ужасающие черепа
Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.