В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане произошла попытка военного переворота, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что отдельные военачальники хотели свергнуть переходный военный совет. Силовики подавили попытку переворота.

Были арестованы 68 офицеров, принимавших участие в путче, они находятся под следствием. Большинство заговорщиков - военнослужащие, являющиеся сторонниками старого режима. Подробности инцидента выясняются.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля на фоне массовых протестов, вызванных тяжелой экономической ситуацией в стране. Военные отстранили от власти правящего страной последние 30 лет президента Омара аль-Башира и взяли под свой контроль управление государством.

Глава государства был помещен под стражу, парламент распущен, а действие конституции приостановлено. Власть перешла в руки переходного военного совета.