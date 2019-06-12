Radiohead выложила неизданные композиции в ответ на угрозы вымогателей

Британская группа Radiohead опубликовала около 18 часов архивных музыкальных записей альбома OK Computer после того, как хакеры их украли.

Взломщики похитили материал с мини-диска фронтмена группы Тома Йорка и вымогали у коллектива 150 тысяч долларов, угрожая обнародовать материал. В ответ на шантаж музыканты сами выложили неизданные записи.

Сборник под названием "Minidiscs [Hacked]" доступен в аккаунте в Bandcamp. Прослушать его можно бесплатно, а приобрести - за 18 евро. Вырученные с продажи деньги пойдут в поддержку экологического движения Extincion Rebellion.

Группа Radiohead появилась в 1985 году в Великобритании. Музыкальный коллектив выпустил восемь альбомов, все они получили статус золотого или платинового в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.