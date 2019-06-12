Основатель группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после зверского избиения

Бывший участник и один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой», а сейчас член музыкального коллектива Trubetskoy, гитарист Руслан Владыко впал в кому. Об этом сообщается на странице проекта Trubetskoy в Facebook.

Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в одном из баров в Минске в четверг вечером, 6 июня. Музыкант лежит в больнице, в отделении реанимации, у него черепно-мозговая травма. Продюсер музыканта, Евгений Калымков рассказал «Еврорадио.FM», что он находится на искусственной вентиляции легких.

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По его словам, Владыко зашел в бар на пару минут, но уже через час он лежал возле заведения без сознания. Неизвестные отобрали у него деньги, мобильный телефон и банковские карты. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.