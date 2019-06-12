Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски

Компания Disney анонсировала новые выпуски мультфильма «Чип’н’Дейл», который покажут на новой сети потокового вещания Disney +.

Как пишет портал Buzzfeed, в настоящее время мультипликационные фильмы находятся в производстве. Однако несколько кадров все-таки удалось подсмотреть. На одном из них Чип и Дейл без опознавательных шляпы и гавайской рубашки, рыба с пирсингом выпрыгивает из канализации и два голубя заметили известных на весь мир бурундуков.

Отмечается, что всего компанией планируется выпустить 39 семиминутных эпизода. Однако пока неизвестно, появятся ли в них всем полюбившиеся герои.

«Это будет невербальный, классический стиль комедии, о взлетах и падениях двух маленьких существ, живущих в большом городе», - пояснили в Disney.

Официальную дату релиза еще не объявили, но известно, что Disney + запустят в США 12 ноября.