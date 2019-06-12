Новая работа Бэнкси появилась в аэропорту Хитроу

Самый загадочный из современных стрит-арт художников Бэнкси изобразил свою новую работу на двери в лондонском аэропорту Хитроу. Фотографией граффити он поделился в своем Instagram.

Рисунок представляет собою изображение крысы, которая пытается разбить «молотком» из буквы «Т» замок, закрывающий дверь, ведущую к коридору таможенного досмотра прибывших из Евросоюза. Буква «Т» взята из надписи на двери «Keep out» («Не впускать»).

© banksy Instagram

Под фотографией в соцсети уже набралось почти 650 тысяч лайков и множество восторженных комментариев поклонников.

«Потрясающе! Очень креативно. Невероятно: это просто революция на улицах», - пишут они.

Очевидно, таким образом художник решил обыграть тему Брексита (выхода из ЕС), к которому готовится Великобритания.

Напомним, личность загадочного Бэнкси до сих пор официально не раскрыта. Поклонники никогда не видели лица художника, а имеют о нем представления только по его работам.