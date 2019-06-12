Ученые рассказали о смертельной опасности супервспышек на Солнце

Внезапные супервспышки звезд могут представлять угрозу для Земли. Об этом заявила группа ученых из университетов Вашингтона, Киото, Хиого, Колорадского университета в Боулдере, Национальной астрономической обсерватории Японии и Лейденского университета.

Отчет об исследовании ученые представят на заседании Американского астрономического общества в Сент-Луисе, предварительно о нем рассказано на сайте Колорадского университета.

По словам ученых, они не могут объяснить причины, по которым эти события происходят. Иногда звезды выбрасывают мощнейшие сгустки энергии, которые можно увидеть за сотни световых лет. Ранее исследователи предполагали, что такие «взрывы» происходили главным образом на звездах, которые моложе Земли и ведут себя активно.

Но новое исследование продемонстрировало, что «извержения» энергии могут происходить на звездах, таких же старых и неактивных, как Солнце. Если такой выброс энергии достигнет нашей планеты, он может вызвать хаос на Земле. Он как минимум нарушит работу энергосистем и спутниковой связи, максимум - уничтожит жизнь. Данная теория не является новой, но в очередном исследовании специалисты впервые подсчитали, что супервспышки могут возникать на «тихих» звездах, таких как наше Солнце, один раз в несколько тысяч лет.